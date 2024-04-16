ПАСЕ поддержала вступление Косово в организацию убедительным большинством голосов

https://racurs.ua/n194441-pase-podderjala-vstuplenie-kosovo-v-organizaciu-ubeditelnym-bolshinstvom-golosov.html

Ракурс

У Раді Європи відбулося одне з ключових голосувань щодо вступу Косова до організації. Парламентська асамблея Ради Європи 16 квітня підтримала вступ частково визнаної у світі країни до Ради Європи.

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«За» проголосував 131 депутат, проти — 29, ще 11 утрималися. Зал зустрів рішення оплесками.

Для того, щоб Косово стало членом Ради Європи, фінальне рішення має ухвалити Комітет міністрів РЄ двома третинами голосів. Ймовірно, рішення прийматимуть вже в середині травня.

The voice of Europeans has been heard!



Thank you to each and every @PACE_News Assembly Member who voted in favor of Kosovo’s @CoE membership today!



A big thank you to our delegation and all those continuously supporting the people of Kosovo.



One more step! pic.twitter.com/WEmmpqbZ16 — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) April 16, 2024

Після цього частково визнане Косово наблизилося до того, щоби прорвати блокаду щодо свого членства у міжнародних організаціях.

Це голосування не завершує процедуру. Щоби Косово стало членом організації, фінальне рішення має ухвалити Комітету міністрів РЄ двома третинами голосів. Утім, на попередніх голосуваннях в КМРЄ була необхідна кількість голосів «за».

У разі успіху — Косово отримає три місця в ПАРЄ. Це гарна новина. Бо Косово — це Європа, — розповів нардеп Олексій Гончаренко.

30 березня Парламентські структури Ради Європи й НАТО ухвалили рішення, що дають «зелене світло» членству Косова в НАТО та Раді Європи. Це можна оцінити як остаточне визнання Косова незалежною державою більшістю європейських країн.

Після цього було завдано болючого удару по політиках Сербії, які обстоюють гасло «Косово — це Сербія». Парламентарі двох асамблей запустили процес геополітичних змін, які змусять президента Сербії Александра Вучича нарешті обрати єдино правильне рішення — Сербія продовжує євроінтеграцію, визнавши членство Косова в РЄ й НАТО, і припиняє сидіти на двох стільцях.

Косово приєднується до всіх санкцій проти росії навіть попри те, що офіційно Україна не визнає його як державу. У березні 2024 року Приштина скасувала візи для українців, хоч біженців туди прибуло небагато (точних цифр місцева влада не називає).

Також у Косові діє програма притулку для українських журналістів: 18 медійників отримали гроші на переїзд, продовольство й оренду житла. Зараз там залишаються 13 журналістів.

Республіка Косово — частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 104 держави-члени ООН. Сербія та деякі інші країни не визнають незалежності Косова.