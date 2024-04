ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів

У Раді Європи відбулося одне з ключових голосувань щодо вступу Косова до організації. Парламентська асамблея Ради Європи 16 квітня підтримала вступ частково визнаної у світі країни до Ради Європи.

«За» проголосував 131 депутат, проти — 29, ще 11 утрималися. Зал зустрів рішення оплесками.

