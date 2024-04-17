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Беспилотники ГУР повторно атаковали воинскую часть россии в Мордовии
Беспилотники ГУР повторно атаковали воинскую часть россии в Мордовииhttps://racurs.ua/n194458-bespilotniki-gur-povtorno-atakovali-voinskuu-chast-rossii-v-mordovii.htmlРакурс
Українські безпілотники вдруге атакували російську радіолокаційну станцію «Контейнер» у місті Ковилкіно в Мордовії.
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Це місто розташоване приблизно за 600 км від українського кордону, повідомляють джерела «Суспільного» у спецслужбах.
Обладнання станції входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Про першу атаку на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно повідомляли 11 квітня. Тоді пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт. Наслідки нинішньої атаки наразі уточнюють, додали наші співрозмовники.
Ціллю БПЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер» із дальністю виявлення цілей близько 3 тис. км та висотою виявлення понад 100 км.