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Ракурс
Беспилотники ГУР повторно атаковали воинскую часть россии в Мордовии

Беспилотники ГУР повторно атаковали воинскую часть россии в Мордовии

17 апр 2024, 14:30
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Українські безпілотники вдруге атакували російську радіолокаційну станцію «Контейнер» у місті Ковилкіно в Мордовії.


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Це місто розташоване приблизно за 600 км від українського кордону, повідомляють джерела «Суспільного» у спецслужбах.

Обладнання станції входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Про першу атаку на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно повідомляли 11 квітня. Тоді пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт. Наслідки нинішньої атаки наразі уточнюють, додали наші співрозмовники.

Ціллю БПЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер» із дальністю виявлення цілей близько 3 тис. км та висотою виявлення понад 100 км.

Источник: Ракурс


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