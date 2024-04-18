Портнов из Испании переписал свою виллу под Киевом на детей

https://racurs.ua/n194499-portnov-iz-ispanii-perepisal-imenie-pod-kievom-na-detey.html

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Колишній заступник голови Адміністрації президента України Андрій Портнов, який втік з України в Іспанію, переписав свою віллу під Києвом на дітей.

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Це великий маєток під столицею в елітному селищі Козин, розповіли «Схеми». Медіа отримало договір дарування від 3 квітня 2024 року. Будинок загальною площею понад 1 тис. кв. м та земельну ділянку площею 0,65 га в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали як подарунок від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Вартість подарованого майна вказана в договорі — 19 млн грн: 14,3 млн за маєток та 4,7 млн за землю під ним.

Портнов з України виїхав ще у червні 2022 року. Як пишуть «Схеми», йому вдалося переписати майно завдяки довіреності, яку він у січні цього року посвідчив у іспанського нотаріуса в Мадриді. Переоформленням в Україні займались близькі до Портнова юристи.

Інтереси дітей особисто представляла їхня матір — цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували «Схеми», із 2014 року має громадянство терористичної рф.

За словами юристки Центру протидії корупції Тетяни Шевчук, перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження. Портнов з 2021 року перебуває під санкціями США, але в Україні санкції проти нього не запроваджувалися.

Родина колишнього заступника голови Адміністрації президента України має низку елітного майна у росії. Нерухомість купили після Революції гідності та оформили на Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Андрій Портнов був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. У 2018 році Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne.

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.