Последствия сбития российского Ту-22М3, скриншот видео

https://racurs.ua/n194513-rossiyskiy-tu-22m3-sbili-kompleksom-s-200-smi.html

Ракурс

Україна в результаті спільної роботи розвідки та Повітряних сил збила ворожий літак Ту-22МЗ, котрий атакував нашу державу.

.

По російському літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200. Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на джерело у ГУР.

Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він завдавав ударів по Україні, — розповіло джерело телеканалу.

Зазначається, що Ту-22МЗ було атаковано на відстані 300 км від України. Інший літак, який летів за ним, після знищення бомбардувальника розвернувся.

Російська влада раніше повідомляла, що пілотам літака вдалося катапультуватися, двох з них знайшли та госпіталізували. Наразі вже відомом, що третій член екіпажу загинув. У соцмережах також з’явилася інформація, що виявили тіло і четвертого пілота.

Також є інформація, що серед загиблих — командир екіпажу.

Джерело: «24 канал»