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«Азов» показал забастовку прямым попаданием ПТРК «Стугна» по скоплению оккупантов в Донецкой области

«Азов» показал прямое попадание ПТРК «Стугна» по скоплению оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

20 апр 2024, 18:57
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Бригада Нацгвардії «Азов» показала страйк прямим влучанням із ПТРК «Стугна» по скупченню окупантів на Донеччині


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Влучати в особовий склад — найскладніше. Але я сприймаю це як виклик, — коментує свій удар оператор FPV-дронів 12-ої бригади «Азов».

Бригада опублікувала у Телеграм кадри майстерних влучань дронів у ворожу піхоту поблизу Тернів.

Ворог продовжує штурмові дії на Кремінському напрямку. РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ ліквідовує особовий склад противника та зупиняє його наступальні дії.

Дерева, ландшафт місцевості, спроби збити азовські дрони не вберігають окупантів від професіоналізму пілотів.

Источник: Ракурс


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