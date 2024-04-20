Все поправки в законопроект о поддержке Украины отклонила Палата представителей США

https://racurs.ua/n194563-vse-popravki-v-zakonoproekt-o-podderjke-ukrainy-otklonila-palata-predstaviteley.html

Ракурс

Усі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників.

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Як йдеться у трансляції «Голосу Америки» з Конгресу США

поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, які зокрема пов’язані з програмою PDA, що дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії

поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов’язане з Україною.

поправку конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала «кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля».

Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів «Фонду підтримки економіки» для виплати пенсій.

«Ракурс» писав, що Палата представників США 20 квітня планує проголосувати за допомогу Україні. Палата представників голосуватиме за міжнародну допомогу, зокрема для України. Рівно через півроку після того, як Білий дім подав свій запит.

Попередні голосування свідчать, що голосів за підтримку України мало б вистачити.

У Сенаті анонсували, що залишаються працювати на вихідних — щоб у разі схвалення допомоги в Палаті представників не зволікати з голосуванням зі свого боку і передати документ на підпис президента Джо Байдена.

Сам Байден ще раніше заявив, що підтримує інціативу спікера Джонсона, і щойно ухвалений законопроект опиниться в нього на столі, він його негайно підпише.

В Пентагоні теж сподіваються на швидке голосування.

Якщо на цих вихідних допомогу схвалять, там готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь з власних складів, який серед іншого може містити засоби ППО та артилерії. Доставити допомогу зможуть за лічені дні.