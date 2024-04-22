США готовят «больше обычного» пакет помощи Украине

https://racurs.ua/n194629-ssha-gotovyat-bolshe-obychnogo-paket-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Сполучені Штати можуть відправити в Україну близько 60 військових радників і готують «більший, ніж зазвичай» пакет допомоги.

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Про це 22 квітня написало видання Politico.

Його джерела кажуть, що Міноборони США вносить «останні штрихи» до майбутнього траншу, щоб він був готовим одразу після підписання законопроєкту Джо Байденом.

Цей пакет буде більшим, ніж останній у розмірі 300 млн дол. Окрім артилерії, ракет, ППО, туди, ймовірно, увійдуть Bradley, автомобілі Humvee та БТР M113.

Також сьогодні з’явилися новини щодо чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил Оборони. Перша партія прибуде в Україну вже наприкінці травня — на початку червня.