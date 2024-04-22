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Снаряды по "чешской инициативе" приедут в Украину в конце мая
Снаряды по «чешской инициативе» приедут в Украину в конце маяhttps://racurs.ua/n194621-snaryady-po-cheshskoy-iniciative-priedut-v-ukrainu-v-konce-maya.htmlРакурс
Перші поставки артилерійських снарядів, придбаних у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, можуть прибути наприкінці травня — на початку червня.
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Про це 22 квітня написав очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів, — заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Тим часом американська допомога, що міститиме засоби ППО, «дуже скоро» буде в Україні. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн.
О’Браєн підкреслив, що американська допомога міститиме, зокрема, засоби протиповітряної оборони задля захисту економіки.
Мова йде не лише про Patriot — це і системи проти дронів та повільніших ракет, якими росія намагається нападати, — підкреслив помічник держсекретаря.