Снаряди за «чеською ініціативою» приїдуть в Україну наприкінці травня

Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів, — заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.