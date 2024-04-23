В одной из школ ФРГ 44 первоклассника оставят на второй год, потому что они не говорят на немецком

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У місті Людвігсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) минулого року 39 зі 126 першокласників не змогли перейти до другого класу.

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Цього року ситуація стала ще важчою: згідно з звітом, 44 дитини зі 149 мають ще на рік залишитися в першому класі, пише Bild.

Більшість дітей, яких можуть перекласти у другий клас, має міграційне минуле. Найчастіше вони, як і члени їхніх сімей, майже не розмовляють німецькою.

Близько 98% учнів у нашій школі — діти мігрантів. Нікого не змушують вивчати німецьку мову, але дітям вона потрібна у школі, — розповіла директор школи Барбара Мехтле.

За її словами, багато дітей з сімей мігрантів приходять до школи, минаючи дитячий садок. Через те, що вони не говорять німецькою, вони не можуть повноцінно вчитися.

Раніше Bild писав, що у 2023 році іноземці склали понад 40% від загальної кількості підозрюваних у злочинах у Німеччині.

За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, загалом у Німеччині без німецького паспорта проживає трохи більш як 12 млн осіб, що становить 14% від населення країни.