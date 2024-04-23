Ракеты ATACMS передадут Украине в следующем пакете помощи США

https://racurs.ua/n194662-rakety-atacms-peredadut-ukraine-v-sleduuschem-pakete-pomoschi-ssha.html

Ракурс

Ракети ATACMS можуть передати Україні в наступному пакеті допомоги США.

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Новий пакет, як ідеться в матеріалі, буде наданий за механізмом PDA — тобто зброя Україні постачатиметься із запасів американської армії, що є найшвидшим із доступних шляхів, так вважає CNN.

Ймовірно, Україна вперше отримає далекобійні ракети ATACMS з максимально можливим радіусом дії до 300 кілометрів в найближчому пакеті допомоги.

США готують для України пакет військової допомоги на 1 млрд доларів, повідомили агентству два американських чиновники.

Його планують виділити після ухвалення та підписання законопроєкту про допомогу союзникам.

Напередодні видання Politico вказувало, що США вже готують пакет «значно більший, ніж останній», який був у розмірі 300 млн доларів. Більша частина американських озброєнь, призначених для допомоги Києву, перебуває на складах у Німеччині та Польщі, повідомило джерело телеканалу CNN. За його словами, серед перших в Україну надійдуть артилерійські снаряди.

США передали Києву невелику партію ATACMS дальністю 160 км у жовтні 2023 року. Після цього про аналогічні американські поставки не повідомлялось.