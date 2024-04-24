Украина получила от ЕС новый транш. Фото:

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Ракурс

Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро грошової допомоги.

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Києву вже перерахували новий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility. Про це 24 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соціальній мережі Х.

Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро. Це вкрай важливо, аби держава працювала, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною та рішучою, — йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram подякував за позитиву оцінку виконання п’яти індикаторів, що є передумовою для виділення коштів. Заявив, що ці півтора мільярда влада спрямує на покриття найважливіших бюджетних видатків.

Також очільник Кабміну додав, що українська влада розраховує на швидке виділення третього траншу обсягом 1,89 млрд євро, а загалом у Києві у 2024 році очікують отримати 16 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, 15 квітня Європейська комісія рекомендувала Раді Євросоюзу схвалити план України щодо реформ, бо це відкриє шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 млрд євро.