Польша заявила о готовности возвращать украинских мужчин

https://racurs.ua/n194696-polsha-zayavila-o-gotovnosti-vozvraschat-ukrainskih-mujchin.html

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Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

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Про це 24 квітня заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише Polsat News.

Він заявив, що «можлива будь-яка підтримка», якщо Київ звернеться по допомогу до повернення додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе, і чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні, — заявив Косіняк-Камиш.

У середу український уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині країни, а не в іноземних дипломатичних установах.

У результаті чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

Раніше Польща пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок, сказав Косіняк-Камиш.

Приблизно 4,3 млн українців проживають у країнах Європейського Союзу станом на січень 2024 року, з них близько 860 тис. — дорослі чоловіки, підрахувала база даних Євростату. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тис. українців. Це другим після Німеччини показник.