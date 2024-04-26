ДТП в Броварах. Фото: соцсети

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Голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко влаштував ДТП з потерпілими.

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Чиновник збив людей на пішохідному переході у Броварах. Постраждали троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Facebook.

Очільник області пообіцяв, що керівник РВА звільнять. Наголосив, що подібна поведінка посадовця неприпустима. Кравченко закликав правоохоронців в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події й провести об'єктивне й неупереджене розслідування.

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали четверо осіб, — написав він.

Поліція Київської області повідомила подробиці ДТП. У Facebook правоохоронці поінформували, що автопригода сталась 26 квітня в Броварах. Попередньо відомо, що посадовець РВА не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та врізався у пішоходів. Четверо осіб постраждали, серед них дитина. Лікарі діагностували у них травми різного ступеня тяжкості.

Винуватця аварії перевірили на вміст алкоголю — прилад «Драгер» показав 2,31 проміле. Порушника затримали, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286−1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 квітня у Київській області поблизу села Олива Іванківської територіальної громади мікроавтобус провалився у провалля. Внаслідок трагедії загинули двоє осіб, сімох постраждалих госпіталізували з травмами.