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Ракурс
Мікроавтобус провалився під землю на Київщині. Фото: ДСНС

Мікроавтобус провалився під землю на Київщині, є загиблі (ФОТО)

22 кві 2024, 11:18
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Мікроавтобус провалився у провалля на одному з автошляхів у Київській області.


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Трагедія сталася 22 квітня поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади на трасі Іванків-Радомишль. Бус, який прямував до села Пісківка, провалився у провалля. На момент дорожньо-транспортної пригоди у салолі перебували дев’ятеро осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники вже деблокували тіла двох загиблих. Сімох осіб з травмами госпіталізували до лікарні.

Деталі події встановлюються. Наразі невідомо, що спричинило обвал ґрунту.

Мікроавтобус провалився під землю на Київщині. Фото: ДСНС

Мікроавтобус провалився під землю на Київщині. Фото: ДСНС

Мікроавтобус провалився під землю на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 17 березня в Дніпропетровській області сталася ДТП за участю маршрутки. Внаслідок перекидання автобуса загинули четверо пасажирів, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Джерело: Ракурс


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