Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Горить машинобудівний завод у Воронежі. Фото: соцмережі

Масштабна пожежа виникла на машинобудівному заводі у Воронежі (ВІДЕО)

22 кві 2024, 10:48
999

Сильна пожежа на машинобудівному заводі «Енікмаш-В» виникла у російському Воронежі.


.

Загоряння сталося 22 квітня на одному зі складів. Вогонь швидко розповсюдився на площу 3 тис. кв. м. Постраждали щонайменше двоє осіб, троє загинуло. Густий чорний дим видно з різних частин міста. Про це повідомив Telegram-канал «112».

Зазначається, що займання сталось у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

У російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій поінформували, що на місці події працюють 64 спеціалісти й 20 одиниць техніки. Подробиці ситуації окупаційна влада розкривати не хоче.

Завод «Енікмаш-В» у Воронежі виробляє редуктори, мотор-редуктори, гальма колодки, промислові вентилятори, а також спеціалізується на поставках електродвигунів.

Нагадаємо, масштабна пожежа виникла в підмосковному Оріхово-Зуєво у ніч на 22 квітня. Горіла виробнича будівля, а площа загоряння розширилася на 1 тис. 200 кв. м.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів