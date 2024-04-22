Затриманим оголосили підозру. Фото: Офіс Генерального прокурора

https://racurs.ua/ua/n194602-napad-na-policeyskyh-na-vinnychchyni-dvom-viyskovym-ogolosyly-pidozru.html

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Правоохоронці оголосили про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ, які причетні до розстрілу поліцейських на Вінниччині.

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Їм повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263) та підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408) Кримінального кодексу України. Про це 22 квітня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що вночі 20 квітня зловмисники під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події. Їх затримали напередодні у селі Липецьке Одеської області. Раніше на Вінниччині знайшли їхню машину, а в ній — боєприпаси. Також було знайдено зброю, яка може бути знаряддям вбивства.

Зараз з підозрюваними працюють слідчі, вирішується питання про їхній арешт. Зловмисникам загрожує тюремний строк від 9 до 15 років або навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 20 квітня під час комендантської години у Вінницькій області патрульні зупинили автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки документів вони відкрили вогонь. Загинув рядовий поліції Гайсинського райуправління Максим Зарецький, інший правоохоронець був госпіталізований з пораненнями.