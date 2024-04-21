Затримання осіб, які розстріляли поліцейських на Вінниччині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194594-rozstril-policeyskyh-na-vinnychchyni-z-yavylosya-video-zatrymannya-napadnykiv.html

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Нацполіція опублікувала відео затримання чоловіків, котрий підозрюють у нападі на поліцейських у Вінницькій області, який стався в ніч на 20 квітня.

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Зазначається, що підозрювані планували втекти за кордон і переховувалися у покинутій будівлі на території Одеської області.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство, — зазначають у поліції. — Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників:

в автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений,

також було вилучено скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів.