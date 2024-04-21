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Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти протягом дня вісім разів обстріляли Нікопольщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194593-rashysty-protyagom-dnya-visim-raziv-obstrilyaly-nikopolschynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 21 квітня, вісім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
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Загалом рашисти скерували пʼять дронів-камікадзе та здійснили три обстріли з артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що рашисти поцілили по Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.
В результаті:
- постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми й наразі перебуває у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості;
- пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель та вісім господарських споруд.
В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно, — додав Лисак.