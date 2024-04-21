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Ракурс
Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты в течение дня восемь раз обстреляли Никопольщину (ФОТО)

21 апр 2024, 19:59
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 21 квітня, вісім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.


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Загалом рашисти скерували пʼять дронів-камікадзе та здійснили три обстріли з артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що рашисти поцілили по Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

В результаті:

  • постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми й наразі перебуває у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості;
  • пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель та вісім господарських споруд.

В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно, — додав Лисак.

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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