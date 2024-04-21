Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Днепропетровская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 21 квітня, вісім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

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Загалом рашисти скерували пʼять дронів-камікадзе та здійснили три обстріли з артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що рашисти поцілили по Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

В результаті:

постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми й наразі перебуває у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості;

пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель та вісім господарських споруд.