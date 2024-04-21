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Последствия ухудшения погодных условий в Украине, фото: ГСЧС

В Киеве и трех областях ликвидируют последствия ухудшения погоды (ФОТО)

21 апр 2024, 19:32
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Рятувальники ліквідовують наслідки погіршення погодних умов у трьох областях і Києві.


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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загалом підрозділи ДСНС залучались 12 разів на Вінниччині, Черкащині та у столиці для розпилювання та прибирання дерев, які впали проїжджу частину та припарковані автомобілі, — вказано в повідомленні. — На Київщині — відкачали 1 тис. 500 куб. м води з проїжджої частини.

За попередніми відомостями, постраждалих внаслідок погіршення погоди немає.

Всього до проведення робіт залучалося понад 60 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, — зазначають у відомстві.

Наслідки погіршення погодних умов в Україні, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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