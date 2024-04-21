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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Херсонщине, фото: Александр Прокудин

Российский авиаудар разрушил подъезд пятиэтажки на Херсонщине (ФОТО)

21 апр 2024, 18:01
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Російські загарбники сьогодні, 21 квітня, вранці скинули дві керовані авіабомби на село Козацьке Новокаховської громади в Херсонській області.


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В результаті зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні зранку окупаційна армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, — зазначив він. — Також внаслідок «прильоту» один житловий будинок загорівся.

Внаслідок російського авіаудару ніхто з цивільних не постраждав.

Наслідки російського авіаудару по Херсонщині, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


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