Последствия российского авиаудара по Херсонщине, фото: Александр Прокудин

https://racurs.ua/n194589-rossiyskiy-aviaudar-razrushil-podezd-pyatietajki-na-hersonschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 квітня, вранці скинули дві керовані авіабомби на село Козацьке Новокаховської громади в Херсонській області.

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В результаті зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні зранку окупаційна армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, — зазначив він. — Також внаслідок «прильоту» один житловий будинок загорівся.

Внаслідок російського авіаудару ніхто з цивільних не постраждав.