Поражен российский корабль «Коммуна», скриншот видео

https://racurs.ua/n194588-vsu-porazili-stareyshiy-korabl-chernomorskogo-flota-rf-v-krymu-video.html

Ракурс

Українські Військово-морські сили сьогодні, 21 квітня, вразили у Криму черговий корабель чорноморського флоту рф — судно забезпечення «Коммуна».

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен, — наголосив Плетенчук. — Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилося відео, котре, ймовірно, показує пожежу на одному із суден у порту окупованого Севастополя.

«Коммуну» спустили на воду ще у 1915 році. Судно призначене для глибоководних робіт, таких як підйом підводних човнів та затонулих вантажів. Зокрема, у 2022 році воно займалося пошуками знищеного ударом українських ракет крейсера «Москва». Це єдине рятувальне судно такого класу на Чорному морі.