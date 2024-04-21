Затримання підозрюваних у нападі на поліцейських, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n194587-rozstril-policeyskyh-na-vinnychchyni-pidozruvani-nazvaly-prychynu-napadu.html

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Підозрювані у нападі на поліцейських у Вінницькій області, скоєному в ніч на 20 квітня, планували втекти з України.

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Після затримання вони назвали правоохоронцям причину скоєного. Про в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України, — розповіла вона. — Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з’ясовувати слідство.

Зазначається, що нападниками були двоє військовослужбовців — батько та син. Батька, за словами Бережної, встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав.

Йому була надана медична допомога. Він живий, — зазначила Бережна.

Наразі з підозрюваними працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Також перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.

Причини їхнього нападу на поліцейських будуть встановлені слідчими згодом, — додала Бережна.

Джерело: «РБК-Україна»