Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n194586-na-odeschyni-chotyry-ludyny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-balistykou-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 квітня, по обіді завдали удару балістикою по Одещині.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що ворог цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна, — вказано в повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих — трьох чоловіків та одну жінку.