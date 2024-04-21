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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

На Одещині чотири людини постраждали внаслідок російського удару балістикою (ФОТО)

21 кві 2024, 16:18
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Російські загарбники сьогодні, 21 квітня, по обіді завдали удару балістикою по Одещині.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що ворог цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна, — вказано в повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих — трьох чоловіків та одну жінку.

Продовжується ліквідація наслідків атаки. Всі необхідні служби на місці, — зазначають в ОК «Південь».

Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

Джерело: Ракурс


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