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Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України
На Одещині чотири людини постраждали внаслідок російського удару балістикою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194586-na-odeschyni-chotyry-ludyny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-balistykou-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 квітня, по обіді завдали удару балістикою по Одещині.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Зазначається, що ворог цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна, — вказано в повідомленні.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих — трьох чоловіків та одну жінку.
Продовжується ліквідація наслідків атаки. Всі необхідні служби на місці, — зазначають в ОК «Південь».