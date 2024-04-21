Последствия российского ракетного удара по Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n194586-na-odeschine-chetyre-cheloveka-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-udara-ballistikoy-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 квітня, по обіді завдали удару балістикою по Одещині.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що ворог цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна, — вказано в повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих — трьох чоловіків та одну жінку.