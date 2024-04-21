Затримано нападників на поліцейських, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n194585-zatrymano-osib-yaki-rozstrilyaly-policeyskyh-na-vinnychchyni-foto.html

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В Одеській області затримали осіб, які вчора, 20 квітня, розстріляли поліцейських на Вінниччині.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, — розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

Зазначається, що затримані — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників, — зазначив Вигівський. — Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.