На Вінниччині невідомі розстріляли поліцейських

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Невідомі вбили поліцейського на Вінниччині, фото: Національна поліція
На Вінниччині невідомі розстріляли поліцейськихhttps://racurs.ua/ua/n194545-na-vinnychchyni-nevidomi-rozstrilyaly-policeyskyh.htmlРакурс
На Віннничині вночі невідомі особи розстріляли поліцейських. Від отриманих травм один поліцейський загинув, інший отримав поранення.
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Про це сьогодні, 20 квітня, повідомяє прес-служба поліції Вінниччини.
Подія сталася близько другої години ночі у Гайсинському районі.
Працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений, — вказано в повідомленні.
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.
Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції, — зазначають у поліції.