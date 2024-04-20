Зеленський увів в дію рішення РНБО про посилення контролю за гральним бізнесом

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n194544-zelenskyy-uviv-v-diu-rishennya-rnbo-pro-posylennya-kontrolu-za-gralnym-biznesom.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 234/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет».

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Відповідний документ вже опублікований на сайті Офісу президента.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», — зазначається в тексті указу.

Контроль за виконанням рішення РНБО цим указом покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.