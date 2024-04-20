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Ракурс
Росіяни знову били балістикою по Україні, фото: fakty.com.ua

Рашисти вдарили балістикою по інфраструктурному об'єкту на Одещині

20 кві 2024, 10:34
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Російська армія сьогодні, 20 квітня, вранці завдала удару балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об'єкту в Одеській області.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що ворог продовжує системний ракетний терор півдня України:

  • ще з ночі атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя;
  • на світанку спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря;
  • вже зранку завдав терористичний удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі. В результаті уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

Протягом ночі і на світанку силами протиповітряної оборони знищено три ворожі розвіддрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині, — додають у Силах оборони.

Джерело: Ракурс


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