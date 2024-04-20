Рашисты ударили баллистикой по инфраструктурному объекту в Одесской области

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Россияне снова били баллистикой по Украине, фото: fakty.com.ua
Рашисты ударили баллистикой по инфраструктурному объекту в Одесской областиhttps://racurs.ua/n194543-rashisty-udarili-ballistikoy-po-infrastrukturnomu-obektu-v-odesskoy-oblasti.htmlРакурс
Російська армія сьогодні, 20 квітня, вранці завдала удару балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об'єкту в Одеській області.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Зазначається, що ворог продовжує системний ракетний терор півдня України:
- ще з ночі атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя;
- на світанку спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря;
- вже зранку завдав терористичний удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі. В результаті уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.
Протягом ночі і на світанку силами протиповітряної оборони знищено три ворожі розвіддрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині, — додають у Силах оборони.