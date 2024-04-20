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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 458 тис. 580 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 750 осіб. Про це сьогодні, 20 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 213 танків;
- 13 тис. 873 бойові броньовані машини;
- 11 тис. 678 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 46 одиниць РСЗВ;
- 763 одиниці засобів ППО;
- 348 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 341 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 109 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 15 тис. 717 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 918 одиниць спеціальної техніки.