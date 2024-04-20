Защитники Украины ликвидировали уже более 458 тыс. рашистов, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n194542-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-750-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 458 тис. 580 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 750 осіб. Про це сьогодні, 20 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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