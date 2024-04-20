Украинская ПВО уничтожила две ракеты врага, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n194541-dve-rakety-i-tri-bespilotnika-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-20-aprelya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Зазначається, що ворог цієї ночі атакував Україну:

трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»;

двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області — рф;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.