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Украинская ПВО уничтожила две ракеты врага, фото: LB.ua

Две ракеты и три беспилотника уничтожили силы ПВО в ночь на 20 апреля (ИНФОГРАФИКА)

20 апр 2024, 09:24
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Зазначається, що ворог цієї ночі атакував Україну:

  • трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»;
  • двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області — рф;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, — розповів Олещук. — Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА — два «Орлан-10» та один «Суперкам».

Источник: Ракурс


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