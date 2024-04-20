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Ракурс
Українська ППО знищила дві ракети ворога, фото: LB.ua

Дві ракети та три безпілотники знищили сили ППО в ніч на 20 квітня (ІНФОГРАФІКА)

20 кві 2024, 09:24
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Зазначається, що ворог цієї ночі атакував Україну:

  • трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»;
  • двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області — рф;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, — розповів Олещук. — Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА — два «Орлан-10» та один «Суперкам».

Джерело: Ракурс


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