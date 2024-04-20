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Українська ППО знищила дві ракети ворога, фото: LB.ua
Дві ракети та три безпілотники знищили сили ППО в ніч на 20 квітня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194541-dvi-rakety-ta-try-bezpilotnyky-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-20-kvitnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
Зазначається, що ворог цієї ночі атакував Україну:
- трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»;
- двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області — рф;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.
Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, — розповів Олещук. — Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА — два «Орлан-10» та один «Суперкам».