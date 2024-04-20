Ракурсhttps://racurs.ua/
Запоріжжя було атаковане російськими ракетами, фото: «Главком»
Російські ракети атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n194540-rosiyski-rakety-atakuvaly-promyslovu-infrastrukturu-zaporijjya-ova.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 квітня, атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає, — зазначив він.
Зазначається, що загалом впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області — під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів:
- ворог завдав п’ять авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці;
- 32 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- два обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине;
- 252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали, — додав Федоров.