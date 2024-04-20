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Ракурс
Запорожье было атаковано российскими ракетами, фото: «Главком»

Российские ракеты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья — ОВА

20 апр 2024, 08:51
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 квітня, атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає, — зазначив він.

Зазначається, що загалом впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області — під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів:

  • ворог завдав п’ять авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці;
  • 32 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
  • два обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине;
  • 252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали, — додав Федоров.

Источник: Ракурс


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