Запорожье было атаковано российскими ракетами, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n194540-rossiyskie-rakety-atakovali-promyshlennuu-infrastrukturu-zaporojya-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 квітня, атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає, — зазначив він.

Зазначається, що загалом впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області — під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів:

ворог завдав п’ять авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці;

32 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

два обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине;

252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.