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Ракурс
Пожар на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, скриншот видео:

Дроны атаковали объект ТЭК в Смоленской области рф (ВИДЕО)

20 апр 2024, 08:22
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У Смоленській області рф в ніч на сьогодні, 20 квітня, безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцевий губернатор Василь Анохін вже заявив, що безпілотники нібито були збиті силами ППО, «однак внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з пально-мастильними матеріалами».

Згодом у соцмережах з’явилися відео, котрі показують пожежу, що спалахнула в результаті інциденту.

Источник: Ракурс


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