Пожар на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, скриншот видео:

https://racurs.ua/n194539-drony-atakovali-obekt-tek-v-smolenskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

У Смоленській області рф в ніч на сьогодні, 20 квітня, безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцевий губернатор Василь Анохін вже заявив, що безпілотники нібито були збиті силами ППО, «однак внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з пально-мастильними матеріалами».

Згодом у соцмережах з’явилися відео, котрі показують пожежу, що спалахнула в результаті інциденту.