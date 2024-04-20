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Пожежа на об’єкті паливно-енергетичного комплексу у Смоленській області, скріншот відео
Дрони атакували об'єкт ПЕК у Смоленській області рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194539-drony-atakuvaly-obiekt-pek-u-smolenskiy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
У Смоленській області рф в ніч на сьогодні, 20 квітня, безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
Місцевий губернатор Василь Анохін вже заявив, що безпілотники нібито були збиті силами ППО, «однак внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з пально-мастильними матеріалами».
Згодом у соцмережах з’явилися відео, котрі показують пожежу, що спалахнула в результаті інциденту.