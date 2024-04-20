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Ракурс
Пожежа на об’єкті паливно-енергетичного комплексу у Смоленській області, скріншот відео

Дрони атакували об'єкт ПЕК у Смоленській області рф (ВІДЕО)

20 кві 2024, 08:22
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У Смоленській області рф в ніч на сьогодні, 20 квітня, безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцевий губернатор Василь Анохін вже заявив, що безпілотники нібито були збиті силами ППО, «однак внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з пально-мастильними матеріалами».

Згодом у соцмережах з’явилися відео, котрі показують пожежу, що спалахнула в результаті інциденту.

Джерело: Ракурс


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