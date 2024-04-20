Пожежа на об’єкті паливно-енергетичного комплексу у Смоленській області, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194539-drony-atakuvaly-obiekt-pek-u-smolenskiy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

У Смоленській області рф в ніч на сьогодні, 20 квітня, безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцевий губернатор Василь Анохін вже заявив, що безпілотники нібито були збиті силами ППО, «однак внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з пально-мастильними матеріалами».

Згодом у соцмережах з’явилися відео, котрі показують пожежу, що спалахнула в результаті інциденту.