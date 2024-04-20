Захисники України ліквідували вже понад 458 тис. рашистів, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n194542-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-750-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 458 тис. 580 осіб.

.

За минулу добу цей показник зріс на 750 осіб. Про це сьогодні, 20 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: