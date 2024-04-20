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Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 458 тис. рашистів, фото: ТАСС

Російська армія за добу втратила 750 осіб (ІНФОГРАФІКА)

20 кві 2024, 09:58
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 458 тис. 580 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 750 осіб. Про це сьогодні, 20 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 213 танків;
  • 13 тис. 873 бойові броньовані машини;
  • 11 тис. 678 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 46 одиниць РСЗВ;
  • 763 одиниці засобів ППО;
  • 348 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 341 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 109 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 15 тис. 717 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 918 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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