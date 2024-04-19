Знімки аеродрому в Джанкої після удару ЗСУ. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n194528-suputnyk-zrobyv-znimky-aerodromu-v-djankoyi-pislya-udaru-zsu-foto.html

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Наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої показали на супутникових знімках.

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На світлинах Planet Labs за 19 квітня видно наслідки ударів по аеродрому. Супутник зафіксував пошкодження біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

Як зазначив авіаексперт Анатолій Храпчинський, видно точкові удари по засобах ППО, що вивело їх з ладу. Також уражено склад з боєкомплектом ворога. Окупанти, за його словами, передислокували більшість авіації після атаки. Також були прильоти по системах, які були задіяні в роботі радіолокаційних систем та протиповітряної оборони.

На аеродромі в Джанкої базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіадивізії 4-го командування Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу, а також три авіаескадрильї.

Нагадаємо, 17 квітня в районі аеродрому в Джанкої у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. А 18 квітня в Головному управлінні розвідки Міноборони заявляли про знищення та критичне пошкодження чотирьох пускових установок ЗРК С-400, трьох радіолокаційних станцій, пункту управління засобами ППО й апаратури спостереження за повітряним простором «Фундамент-М». Кількість уражених або знищених об'єктів авіації та втрати особового складу росіян ще уточнюють.

Джерело: «Схеми»