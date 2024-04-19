Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини. Фото:

Російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ракетами

19 кві 2024, 17:19
999

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.


.

У п’ятницю, 17 квітня, ворожа армія атакувала припортову інфраструктуру регіону. Зафіксовані пошкодження. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що одна особа постраждала — госпіталізували чоловіка з осколковим пораненням.

Наразі невідомо, яким озброєнням атакував ворог. Повітряні сили ЗСУ по обіді попереджали про ракетну загрозу для Одеської області. Також згодом була оголошена загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Нагадаємо, 19 квітня внаслідок російської атаки у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули шестеро осіб. Серед загиблих — троє дітей. Також пошкоджено майже 30 приватних будинків, а чотири практично зруйновані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів