Команда «20 днів у Маріуполі» привезла «Оскар» до України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194526-komanda-filmu-20-dniv-u-mariupoli-pryvezla-oskar-do-kyieva-foto.html

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Творці документального фільму «20 днів у Маріуполі» прибули до України.

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У п’ятницю, 19 квітня, режисер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка привезли до Києва статуетки BAFTA та «Оскар». Вони зустрілися з журналістами у приміщенні Центрального залізничного вокзалу, передає «Суспільне».

Коли люди потребують надії, такі моменти як «Оскар» дають сил. Вони дають сил нам, військовим, лікарям, не здаватися, — зазначив Чернов у ході прес-конференції.

А Малолєтка розповів, що світлини та відео з оточеного росіянами міста допомогли багатьом людям, які були поза Маріуполем, знайти рідних. За його словами, місцеві просили зняти їх, їм було «важливо знати, що їх чують».

Команда фільму розповіла, що багато людей на зустрічах та показах стрічки говорили, що не знали, що таке дійсно відбувалося в Україні. Дехто до перегляду вважав, що це фейк. А митці прогнули довести, що реальність. Їм вдалося провести кілька показів фільму з героями стрічки.

Також вони згадали військовослужбовців 73-го центру ССО, які допомогли їм вирватися з оточеної лікарні в Маріуполі.

Нагадаємо, Україна вперше в історії здобула нагороду Американської кіноакадемії. На церемонії вручення «Оскара» 11 березня 2024 року документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова визнали «Найкращою повнометражною документальною стрічкою». У фільмі висвітлюють події початку повномасштабного вторгнення та російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року.

Джерело: «Суспільне»