Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесщины. Фото:

https://racurs.ua/n194527-vrag-nanes-raketnyy-udar-po-portovoy-infrastrukture-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.

.

У п’ятницю, 17 квітня, ворожа армія атакувала припортову інфраструктуру регіону. Зафіксовані пошкодження. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що одна особа постраждала — госпіталізували чоловіка з осколковим пораненням.

Наразі невідомо, яким озброєнням атакував ворог. Повітряні сили ЗСУ по обіді попереджали про ракетну загрозу для Одеської області. Також згодом була оголошена загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Нагадаємо, 19 квітня внаслідок російської атаки у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули шестеро осіб. Серед загиблих — троє дітей. Також пошкоджено майже 30 приватних будинків, а чотири практично зруйновані.