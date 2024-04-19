Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину, фото: Сергій Лисак

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У Синельниківському районі Дніпропетровської області сьогодні, 19 квітня, внаслідок російської атаки загинули шестеро людей.

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Серед загиблих — троє дітей (14-річна дівчинка і двоє хлопчиків віком шість та вісім років), повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені зо три десятки приватних будинків. 4 практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби, — зазначив він.

В обласному центрі вже загасили пожежу у багатоповерхівці, по якій рашисти завдали ракетного удару.

Загалом з 16 постраждалих у місті половина — в лікарні. Всі в стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани, — повідомив Лисак. — Люди сильно налякані. Біля потрощеного будинку працюють психологи.

У Кривому Розі — троє поранених, з них двоє у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Павлограді — пошкоджена адмінбудівля.