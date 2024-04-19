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Ракурс
ЗСУ знищили вже понад 457 тис. рашистів, фото: «Слово і Діло»

870 осіб втратила російська армія за добу (ІНФОГРАФІКА)

19 кві 2024, 10:59
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 457 тис. 830 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 205 танків;
  • 13 тис. 852 бойові броньовані машини;
  • 11 тис. 658 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 46 одиниць РСЗВ;
  • 762 одиниці засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 311 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 96 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 15 тис. 671 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 915 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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