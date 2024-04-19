ЗСУ знищили вже понад 457 тис. рашистів, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n194514-870-osib-vtratyla-rosiyska-armiya-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 457 тис. 830 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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