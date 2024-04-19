Збитий російський Ту-22М3, фото: Владімір Владіміров

https://racurs.ua/ua/n194512-zsu-vpershe-zbyly-rosiyskyy-strategichnyy-bombarduvalnyk-tu-22m3-oleschuk.html

Ракурс

Українські військові вперше збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

.

Про це сьогодні, 19 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах, — зазначив Олещук.

Крім того, під час відбиття сьогоднішньої російської ракетної атаки вперше було знищено дві ракети X-22.

Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території, — наголошує Олещук.

Загалом росіяни в ніч на сьогодні атакували Україну, застосувавши 36 засобів повітряного нападу:

дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань, рф.);

14 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) та Курська область рф.);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (район пусків Курська область та акваторія Азовського моря);

дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із окупованого Криму);

шість крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України, — зазначив Олещук.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей: