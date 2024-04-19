Падіння російського літака, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194509-u-rf-rozbyvsya-raketonosec-tu-22m3-yakyy-vnochi-atakuvav-ukrayinu-video.html

Ракурс

У Ставропольському краї рф розбився стратегічний ракетоносець Ту-22М3, який вночі атакував Україну ракетами.

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Відповідне відео сьогодні, 19 вранці, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Миттєва карма у дії — літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї, — вказано в описі відео. — Льотчики, на жаль, вижили.

Падіння літака також вже офіційно підтвердили у рф.