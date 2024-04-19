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Ракурс
Падение российского самолета, скриншот видео

В рф разбился ракетоносец Ту-22М3, который ночью атаковал Украину (ВИДЕО)

19 апр 2024, 08:22
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У Ставропольському краї рф розбився стратегічний ракетоносець Ту-22М3, який вночі атакував Україну ракетами.


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Відповідне відео сьогодні, 19 вранці, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Миттєва карма у дії — літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї, — вказано в описі відео. — Льотчики, на жаль, вижили.

Падіння літака також вже офіційно підтвердили у рф.

На території Красногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися, — зазначив у своєму Telegram-каналі губернатор регіону Володимир Владіміров. — Вони живі, веземо до лікарні.

Фото: Володимир Владіміров

Источник: Ракурс


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