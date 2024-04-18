Бойцы ССО сожгли склад боекомплекта и уничтожили россиян на юге

https://racurs.ua/n194508-boycy-sil-specoperaciy-sojgli-sklad-boekomplekta-i-unichtojili-rossiyan-na-uge-video.html

Ракурс

Оператори 73 морського центру спецоперацій ім. кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту.

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Відповідне відео опублікували 18 квітня у соцмережах Командування Сил спецоперацій.

По цілях оператори завдали вогневих уражень FPV-дронами, дронами з системою скиду та 122-мм гаубицею Д-30. Внаслідок влучної роботи ССО знищено: