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Бойцы ССО сожгли склад боекомплекта и уничтожили россиян на юге

Бойцы Сил спецопераций сожгли склад боекомплекта и уничтожили россиян на юге (ВИДЕО)

18 апр 2024, 22:55
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Оператори 73 морського центру спецоперацій ім. кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту.


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Відповідне відео опублікували 18 квітня у соцмережах Командування Сил спецоперацій.

По цілях оператори завдали вогневих уражень FPV-дронами, дронами з системою скиду та 122-мм гаубицею Д-30. Внаслідок влучної роботи ССО знищено:

  • капоніри з боєкомплектом;
  • трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);
  • місця розташування особового складу ворога.

Источник: Ракурс


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